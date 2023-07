Noëlla (3) beschilderde de auto met stucmiddel en gaat viral met video

De driejarige Noëlla heeft zichzelf en een Mercedes van haar moeder beschilderd met stucmiddel. Haar moeder filmde het resultaat en dat trok veel bekijks. Binnen een dag hebben miljoenen kijkers het filmpje van de kleine Picasso gezien. Gelukkig gaat het goed met haar, maar met de auto ietsje minder. “Ik vond de kleur van mama’s auto niet zo mooi.”

Binnen de familie heeft Noëlla een bijnaam: Cruella. En dat is niet voor niets, zegt haar moeder Priscilla. “Ze is van kleins af aan al heel ondernemend en haalt wel meer kattenkwaad uit. Het is er een om in de gaten te houden. Toen ze binnenkwam onder de smurrie, was ik niet verbaasd. Maar dít had ik nu ook weer niet verwacht!”

Noëlla lijkt niet heel erg onder de indruk te zijn van wat haar schilderkunsten hebben veroorzaakt. “Ik had mama’s auto gekleurd, want die moest een andere kleur hebben. Ik vind regenboogkleuren mooi", vertelt ze. "Maar mama was een beetje boos. Daar schrok ik wel van.”