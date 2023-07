Gwendolyn is pas 23 maar loopt Nijmeegse Vierdaagse al voor de elfde keer

Gwendolyn van der Bie uit Breda doet deze week voor de elfde keer mee aan de Nijmeegse Vierdaagse. Dat lijkt op het eerste gezicht misschien niet heel bijzonder, maar wel als je haar leeftijd weet. Ze is namelijk pas 23 en is daarmee de jongste van alle deelnemers die al tien keer de vier dagen hebben uitgelopen.

Ook de negen daaropvolgende edities deed ze mee, alleen onderbroken door de coronajaren. Daarmee is ze de jongste ‘Gouden Kruisdrager’ is. “Ik wist niet dat ik een bijzondere prestatie heb neergezet, totdat ik er door de organisatie op werd gewezen. Voor mij is de Nijmeegse Vierdaagse gewoon een evenement dat ik altijd meteen in mijn agenda zet.”

Gwendolyn is een van 9250 Brabanders die dinsdag aan de start verschijnen. Haar liefde voor de Vierdaagse ontstond in de buggy. “Mijn moeder en oma liepen samen de 4Daagse en als jong kind werd ik al meegenomen als toeschouwer. Toen ik wat ouder was, wilde ik heel graag meelopen. Toen ik 11 jaar was, mocht dat en startte ik met de 30 kilometer.”

Toen ze 15 werd, ging ze van de 30 naar de 40 kilometer. Deze afstand is soms afzien. “In 2019 heb ik heel soepel gelopen en had ik nergens last van. De andere edities was er altijd wel een moment dat het tegenzat. Ik weet waar ik mee bezig ben en neem dan even rust. Omdat mijn wandeltempo vrij hoog ligt, kan ik me die extra tijd veroorloven. Als je dan uiteindelijk de finish haalt, is dat wel een emotioneel moment.”

De Nijmeegse Vierdaagse is volgens Gwendolyn vooral bijzonder vanwege de sfeer. “Lopen is maar bijzaak, het is op veel plekken langs de kant feest. Het is als wandelaar zo speciaal om mee te maken. Op televisie en in de kranten zie je veel over de 4Daagse, maar in het echt is het nog vele malen mooier. Onder de deelnemers is een hechte band, dat kun je alleen uitleggen als je zelf meeloopt. Wij hebben mensen leren kennen die we ieder jaar weer tijdens het evenement ontmoeten.”