Jordy voetbalt in Duitsland maar voelt zich thuis in zijn eigen dorp

Clubs als Schalke 04, Hamburger SV en Hertha BSC kwamen jarenlang uit in de Bundesliga en hebben een grote achterban. Ze voetballen nu op het tweede niveau in Duitsland, maar willen graag promoveren. Jordy de Wijs (28) uit Vlijmen heeft die wens ook met zijn werkgever Fortuna Düsseldorf. "Deze club is in alles klaar voor promotie, alleen we moeten het op veld laten zien."

Hoe het voelt om regelmatig te voetballen voor meer dan 50.000 toeschouwers? Jordy geniet van de enorme beleving bij Fortuna Düsseldorf en diverse andere clubs in de 2. Bundesliga. "Fortuna Düsseldorf is een mooie, grote club met een fantastisch stadion en trouwe supporters. Gemiddeld hebben we zo'n 30.000 toeschouwers, maar als het uitverkocht is zijn dat er 54.000. Ook naar uitwedstrijden gaan ze massaal mee. Daar doe je het voor als speler."

De concurrentie is groot in de 2. Bundesliga. Meerdere clubs hebben de ambitie uitgesproken om voor directe promotie te gaan. "Het is voor ons lastig om nu al een concrete doelstelling neer te leggen. Maar laten we wel duidelijk zijn dat deze club nooit tevreden is met een plek in de subtop."

De Vlijmenaar kwam begin 2022 naar Düsseldorf. Na een goed eerste half jaar verliep afgelopen seizoen wisselvallig. "Een jaar met pieken en dalen. Ik kende goede periodes, maar ik kreeg blessures op de verkeerde momenten. Het was moeilijk om in het juiste ritme te komen. Gelukkig heb ik het seizoen wel goed af kunnen sluiten."

Om dit seizoen zo fit mogelijk aan de start te staan, nam hij maar drie dagen vakantie. "De rest van de weken dat we vrij waren heb ik keihard voor mezelf getraind. Ik had het gevoel dat ik een stapje meer moest zetten. Ik vind het lekker om direct in het ritme te komen." Helaas voor de Vlijmenaar viel hij vorige week tijdens de eerste competitiewedstrijd tegen Hertha BSC (1-0 winst) geblesseerd uit.