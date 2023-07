Orrin wordt als wegafzetter regelmatig bijna van zijn sokken gereden

Een bestuurder die nog even snel voorbij een afzetting wil rijden en daarmee bijna wegafzetter Orrin raakt. Dit soort situaties komt volgens hem bijna elke dag wel voor: "Tegenwoordig zit iedereen op zijn telefoon tijdens het rijden en mensen hebben totaal geen geduld."

Orrin van Poppel begon zo'n 15 jaar geleden als wegafzetter. "Mijn eerste baan was in een bronsgieterij. Daar hielp ik mee met het maken van kunstbeelden. Toen ik daar moest stoppen ben ik van de ene op de andere dag begonnen als wegafzetter." En opeens stond hij, zonder ervaring, op de snelweg. "Mijn eerste werkdag weet ik nog goed. Ik mocht meteen op de A27 beginnen. Daar sta je dan, zonder ervaring. Dat was best wel spannend."

"Mensen worden vaak boos als ze moeten wachten."

En die spanning voelt Orrin nu nog steeds, want in zijn werk moet hij altijd opletten. "Het komt vaak voor dat bestuurders mij niet zien en ik bijna word aangereden. Mensen worden vaak boos als ze moeten wachten omdat ik ergens bezig ben. Maar ze beseffen niet dat ik daar sta om ze te helpen. Ik zorg dat er nieuw asfalt kan komen of dat een gat in de weg gemaakt wordt. Dat is die vijf minuten omrijden toch wel waard?" Maar het gaat niet alleen om boze bestuurders. Orrin krijgt ook te maken met andere heftige situaties. "Ik weet nog goed dat ik op de A13 bij Rotterdam stond. We waren daar aan het werk en er stonden een hoogwerker en een pijlwagen. Even later botste een dronken bestuurder op onze pijlwagen. Hij werd door de politie meegenomen en op dat moment zag ik opeens dat er ook nog een hond in de auto zat. Die had de politie niet gezien. Je maakt het wel mee allemaal. Het is soms een groot avontuur."

"De sportschool kan ik overslaan."