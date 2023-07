Een feestje voor de zachte G: 'Die herken je overal ter wereld'

Tegenwoordig is niet alleen de elfde van de elfde een dag die ons Brabanders verbindt. Ook 7 juli, de zevende van de zevende, is een dag waarop wij eenheid uitstralen. Die dag is het namelijk de Dag van de zachte G. Een initiatief van presentator Koen Wijn van het radioprogramma WAKKER! Hij zet op geheel eigen wijze onze zachte klank in het zonnetje.

Of Koen er een beetje zin in heeft? “Jazeker! Vorig jaar is het een beetje ontploft. We wilden iets doen voor iets wat wij met z'n allen delen. Waar je ter wereld ook komt, je slaat meteen aan als je een zachte g hoort.”

"We hebben een heel gaaf spel bedacht."

Tijdens de ochtendshow WAKKER! op Omroep Brabant Radio staat deze zachte klank dan ook de hele dag centraal. “De zachte G is sympathiek, gezellig, gemoedelijk en draait vooral om gevoel. Dat is dan ook het belangrijkste op deze dag.” Maar het gaat in de uitzending niet alleen om gevoel. Er gaat ook genoeg gebeuren, vertelt de presentator. “We betrekken de luisteraars veel in de uitzending. We gaan op zoek naar de oorsprong van de zachte G. We hebben ook een heel gaaf spel bedacht. Luisteraars en kijkers van de livestream moeten op zoek naar producer Thijs die ergens in de provincie op een grote zitzak zit. Degene die hem als eerst vindt, wint de zitzak.”

"Vroeger sprak heel Nederland met een zachte G."

Bij Radio hoort natuurlijk muziek. Ook die is vrijdag anders dan anders. Zo hoor je de hele dag muziek met een zachte g. Voornamelijk van Brabantse artiesten, maar ook Limburgse en Belgische artiesten worden niet vergeten. Deze dag mag natuurlijk ook gevierd worden zonder mensen met een zachte G. “Iedereen is welkom. Als ze maar een beetje moeite doen om hun G iets zachter te maken. Wist je trouwens dat vroeger iedereen met een zachte G sprak?” Hoe dat precies zit, wil Koen niet zeggen. “Daarvoor moet je vrijdag naar WAKKER! luisteren.”

"Er was nog geen dag voor ons."