Groot verdriet bij oliebollenbakker: na 44 jaar weg op vaste plek

De oliebollenkraam van Henny Bierens de Wit zou komende winter voor het 45e jaar op rij in het centrum van het Eindhovense stadsdeel Woensel staan. Een jubileum waar ze zich op verheugde en alles voor uit de kast trok. Maar dit jaar heeft de gemeente de standplaatsvergunning aan iemand anders gegeven. Tot groot verdriet van Henny (64) en haar man. “Ik heb er slapeloze nachten van. Zo afgedankt worden, dat is onmenselijk.”

Het echtpaar bakt al sinds jaar en dag in november en december oliebollen in Woensel. Ieder jaar vroeg Henny netjes per mail een vergunning aan en steevast kreeg ze die ook toegewezen. Maar dit jaar moest ze zich voor het eerst inschrijven via een website. Met de regel: wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

Op de dag van de inschrijving zat Henny extra vroeg klaar. Vanwege het 45-jarige jubileum dat eraan zit te komen, wilde ze zeker zijn van haar plek. “Nadat ik me had ingeschreven en het geld had overgemaakt, belde ik nog of het allemaal goed was verlopen”, zegt ze. “En toen werd ik gefeliciteerd dat ik de plaats had.”

Een maand later kreeg Henny plots per mail te horen dat de website eruit was geklapt. Er waren dubbele boekingen. Het was onduidelijk of dit gevolgen had voor Henny. Tot ze een paar weken later werd gebeld door de gemeente. Haar plek was vergeven.