Tommy Lips maakt nummer over 't Brabants Buske: 'Brengt Brabanders samen'

Feestartiest Tommy Lips uit Breda, ook wel bekend van 'Oh Marian' en 'Drink Het Bier Als Het Koud Is', brengt zaterdag een nummer uit over 't Brabants Buske. Dit nummer was eerder al live te horen tijdens de onthulling van 't nieuwe elektrische Buske. Hier werd zo enthousiast op gereageerd dat de zanger heeft besloten het ook officieel uit te brengen.

Als je in Brabant woont heb je 'm ongetwijfeld al weleens zien rijden, de rood met wit geblokte bus van 't televisieprogramma 't Brabants Buske van Omroep Brabant. 't Buske is een programma waarbij het team op pad gestuurd wordt door het publiek. Dat kan bij de verzameling van Mariabeeldjes zijn van Ans, maar ook bij het Solexfestival. Het team van 't Brabants Buske is zeer vereerd dat Tommy een nummer speciaal over hun programma heeft gemaakt!

Tommy Lips blijkt een fan van de show te zijn. Eerder was hij weleens in de uitzending te zien rondom carnaval. "Ik kijk elke week wel naar 't Buske, daarom leek het me leuk om een nummer te maken. Wat ik zo mooi vind aan het programma is dat het Brabanders samenbrengt en de verhalen die voorbijkomen. Genoeg reden dus om er een nummer over te schrijven!"

Spotify en YouTube

Vanaf zaterdag is het nummer overal te beluisteren én op YouTube te bekijken. Het nummer hoor je hier: