Deze voetbaltrainer speelde en trainde bij 8 Brabantse profclubs

Waar denkt Ruud Brood aan als hij de naam FC Eindhoven hoort? "Dat is de enige Brabantse club waar ik nooit heb gewerkt", zegt hij lachend. Ruud is met TOP Oss aan zijn achtste profclub in deze provincie bezig. "Ik zit hier wel op m'n plek." De 60-jarige hoofdtrainer reageert op zes stellingen.

Na RBC, FC Den Bosch, Willem II en NAC Breda als speler en trainer, Helmond Sport, RKC Waalwijk en PSV is een Brabantse club een logisch vervolg.

“Ik kom uit Gorinchem en bij ons is Brabant ‘net over de rivier’. Het viel me laatst bij een presentatie pas op dat ik zoveel Brabantse clubs heb gehad. In mijn carrière kijk ik altijd of een club bij me past, wat voor niveau dan ook. Ik voel me prettig in deze provincie. Maar ik heb in Nederland ook andere culturen ontdekt, zoals de Tukkers bij Heracles Almelo en de Limburgers bij Roda JC. Ik koos in Oss voor het project waar ik in geloof.”

Ruud Brood heeft een mooie carrière, maar hij ziet het buitenland niet zitten.

“Begin dit jaar zat ik bij de laatste drie kandidaten voor een job bij het Schotse Aberdeen. Overigens was ik die periode ook in beeld als assistent-trainer bij Ajax. In voorgaande jaren heb ik vaker gesprekken gevoerd in het buitenland, maar het is er om bepaalde redenen nooit van gekomen. Wat niet is, kan nog komen, in welke hoedanigheid dan ook. Ik heb ervaring opgedaan in verschillende vakgebieden in het betaald voetbal.”

Je begon in Oss met een kleine selectie en geen assistent-trainers. De kelder van het profvoetbal past eigenlijk niet bij Ruud Brood.

“Ik voel me nergens te groot voor. We begonnen met een kleine spelersgroep, maar ik ben wel wat gewend. Ik raak pas van de leg als er niet aan versterking wordt gewerkt, maar dat speelt hier niet. Er moet op het veld nog wel het nodige gebeuren, daar heb ik vertrouwen in. Positief aan deze club met een platte organisatie is dat de mensen er alles aan doen om weer voor positiviteit te zorgen. Het is puur, terwijl ik bij een aantal andere clubs met enkele mensen werkte die er voornamelijk voor zichzelf zaten.”

Met een lage begroting mogen de supporters van TOP Oss niet kritisch zijn.

“Ik ga nu nog geen doelstelling uitspreken, dat heb ik bij mijn vorige werkgevers ook niet gedaan. We zitten in een zware competitie waar veel teams gaan strijden om de promotieplekken. Wij willen natuurlijk zo goed mogelijk meedraaien, maar qua begroting is creativiteit een vereiste. Onze fans zijn fanatiek, maar moeten realistisch zijn.”

Een hoofdtrainer hoort zich alleen te richten op voetbal.

“Ik heb in de landelijke top gewerkt, daar kun je je volledig focussen op voetbal. Hier ben ik ook betrokken bij randzaken, dat heeft z’n charme. Samen met onder anderen de technisch directeur en de nieuwe algemeen directeur gaan we meer structuur aanbrengen en verder professionaliseren. Zo is er bij TOP Oss nooit met data gewerkt, dat was ‘nattevingerwerk’. Nu kunnen we spelers beter monitoren. Als je als club stappen vooruit zet, heeft dat ook aantrekkingskracht op voetballers.”

In de toekomst gaat Ruud Brood solliciteren bij FC Eindhoven.

“Je weet het nooit in de voetballerij, maar ik denk het niet.”