Noa Lang op weg naar PSV: deze 5 linksbuitens gingen hem voor

PSV heeft er bijna een vleugelaanvaller bij. Het lijkt een kwestie van tijd totdat de 24-jarige Noa Lang tekent in Eindhoven. Als echte linksbuiten komt hij in Eindhoven terecht in een illuster rijtje spelers, een rijtje dat met name de laatste decennia flink is uitgediept. Een greep uit het Eindhovense assortiment aan linksbuitens.

Arjen Robben

Zelden waren linksbuitens zo linksbuiten als Arjen Robben. Robben maakte in die rol furore bij onder meer PSV, Real Madrid en Bayern München. Tijdens zijn roemruchte voetbalcarrière was Robben de man van wie algemeen bekend was wat hij met de bal ging doen. Naar binnen toe trekken, kappen en schieten. Toch had niemand daar een antwoord op. Robben was een voetbalformule zonder oplossing.

Verdedigers en keepers konden zijn kenmerkende aanval visualiseren tot ze een ons wogen: Robben vond altijd wel een opening en vervolgens het net. Rechtsom of linksom. Meestal rechtsom. Mede dankzij zijn topsnelheid was Robben het prototype van een slimme flankspeler. Ja, hij was broos, maar wie Robben durfde te onderschatten werd eenvoudig afgestraft.

Een kwaliteit waar niet alleen PSV, maar ook Oranje veelvuldig vruchten van heeft geplukt. Robben speelde 56 wedstrijden voor PSV. Hij scoorde daarin 17 goals.

Juul Ellerman

Juul Ellerman is een speler die niet vaak genoemd zal worden als het gaat om de meest dreigende aanvallers van PSV. Toch was deze linksbuiten in 132 wedstrijden goed voor maar liefst 55 doelpunten. Puike statistieken die eigenlijk niet zo verrassend zijn: Ellerman stond altijd op de juiste plek op het veld. Hij wist te scoren op momenten dat je niet missen mocht. Zo simpel kan voetbal zijn. Ellerman werd zo al snel een publiekslieveling, naast vaste kracht in het basiselftal. En dat vijf seizoenen lang.

Cody Gakpo

Een 'eindtovenaar' in hart en nieren en daarmee een van de meest geliefde aanvallers in de lichtstad. PSV’ers houden van voetballers uit de eigen achtertuin en Cody Gakpo bleek een begenadigd tuinier. Met zijn kapbewegingen snoeide hij verdedigende linies alsof ze niet bestonden en met zijn schot maaide hij menig keeper met de grond gelijk.

Cody Gakpo kan ingewikkeld uithalen maar heel eenvoudig scoren. Maar bovenal bracht Gakpo's schot gevaar, wat zich bij PSV naast doelpunten ook uitte in hoekschoppen, penalty’s en vrije trappen. Een kwaliteit die PSV na het vertrek van Gakpo vorig seizoen zou gaan missen. Gakpo speelde 106 wedstrijden voor PSV. Hij scoorde daarin 36 goals.

Boudewijn Zenden

Landskampioen, bekerwinnaar, schaalpakker: bij PSV was Boudewijn Zenden van alle markten thuis en niet alleen aan de linkerflank. Zenden was als voetballer een harde werker en een echte professional. Het is dan ook niet verrassend dat Zenden na het voetballen specialistentrainer van de Eindhovenaren is geworden.

Zendens werklust als voetballer werd tijdens zijn carrière rijkelijk beloond. Hij vertrok na vier succesvolle seizoenen in Eindhoven naar FC Barcelona, waar hij onder Louis van Gaal in zijn eerste seizoen de titel prolongeerde. Later zou hij ook nog over de flanken denderen bij Chelsea en Liverpool. Hij kwam ook nog 54 keer in actie voor Oranje. Zenden speelde 109 wedstrijden voor PSV en kwam daarin 32 keer tot scoren.

Memphis Depay

Hij speelt liever in de spits, maar op linksbuiten kan hij ook goed uit de voeten. Tenminste, dat zijn z'n eigen woorden. Memphis Depay, of gewoon Memphis, groeide bij PSV al op 21-jarige leeftijd uit tot sterspeler. Eigenlijk was hij al veel eerder onbetwist als basisspeler. Zijn on-Eindhovense zelfvertrouwen kon hem wel eens op kritiek doen rekenen in de media, maar met of zonder hoed, over de voetbalkwaliteiten van Memphis viel niet te twisten.

Nog steeds niet, trouwens. Memphis zit nu in Madrid, maar veel PSV-fans zouden het niet erg vinden als hij ooit weer de weg naar Eindhoven weet te vinden. Memphis speelde 90 wedstrijden voor PSV, waarin hij 39 keer scoorde.