Brand verwoest loods in Oss, runderen op tijd gered

Aan de Mikkeldonkweg in Oss heeft vrijdagmiddag een grote brand gewoed in een loods bij een boerenbedrijf. Het vuur brak rond vijf uur uit. Bij de brand is een van de loodsen op het terrein verwoest.

De rookpluim was in de wijde omgeving te zien. Volgens de Veiligheidsregio was er in de loods hooi en diesel opgeslagen.

Runderen gered

Brandweerlieden konden voorkomen dat het vuur oversloeg naar een tweede loods. De runderen die in de loods stonden konden net op tijd worden gered. Rond acht uur had de brandweer het vuur onder controle. Het nablussen zal nog enige tijd in beslag nemen. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk.

Op de daken van de loodsen lagen zonnepanelen. De brandweer was uitgerukt met drie bluswagens, twee watertankauto's en een hoogwerker.