Grote brand uitgebroken in loods in Oss

Aan de Mikkeldonkweg in Oss is vrijdagmiddag brand uitgebroken in een loods. Het vuur brak rond vijf uur uit. Een van de loodsen is uitgebrand. In de loods lag volgens de veiligheidsregio hooi en diesel opgeslagen.

Brandweerlieden proberen te voorkomen dat het vuur overslaat naar een tweede loods. Volgens de veiligheidsregio zijn er stieren uit de tweede loods gehaald. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. De brandweer is uitgerukt met drie bluswagens, twee watertankauto's en een hoogwerker.

Foto: Gabor Heeres/SQ Vision

Foto: Gabor Heeres/SQ Vision