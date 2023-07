Dit zijn de reacties op de val van het kabinet

De provincie Brabant reageert teleurgesteld op de val van het kabinet, omdat die een verdere 'vertraging in de besluitvorming' vormt en daarmee de ontwikkeling van de provincie vertraagt. Gedeputeerde Erik Ronnes en werkgeversorganisatie VNO-NCW sluiten zich daarbij aan, maar zagen het wel al aankomen.

De provincies hebben de afgelopen tijd gewacht op richtlijnen uit Den Haag om onder meer de stikstofproblematiek aan te pakken. "Die zijn nodig om onze boeren meer duidelijkheid te geven, maar ook om de provinciale planvorming rondom natuurherstel, landbouwtransitie en ruimtelijke planvorming verder te ontwikkelen. De val van het kabinet betekent een nog verdere vertraging in die besluitvorming en daarmee verdere vertraging in de doorontwikkeling van onze provincie."

Gedeputeerde Erik Ronnes

Volgens gedeputeerde Erik Ronnes, met onder andere stikstof en ruimte en wonen in zijn portefeuille, hing de val al lange tijd in de lucht. "Maar ik spreek de hoop uit dat onze provincie door kan met de plannen die we in gang hebben gezet", zegt hij. Ronnes doelt daarmee op afspraken rondom piekbelasters, wonen en energie. Alleen is de kans groot dat de dossiers door de val van het kabinet toch vertraging oplopen.

"We weten het niet", zegt hij gelaten. "Dus het wordt aankijken hoe we op demissionaire voet verder gaan." Daarbij verwacht de gedeputeerde dat er in elk geval nieuwe verkiezingen gaan komen en dat er een nieuwe weg in wordt geslagen. "Hopelijk kan het kabinet dan meer op uitvoeringen inzetten. We willen onze plannen van de grond krijgen."

Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO)

Voor boerenorganisatie LTO betekent de val 'onzekerheid in een toch al moeizame zoektocht naar toekomstperspectief'. Voorzitter Sjaak van der Tak hoopt voor de boeren, tuinders, kwekers en telers in het land dat er snel een nieuw kabinet wordt geformeerd. "Tijdens de Provinciale Statenverkiezingen hebben we gezien dat veel mensen waarde hechten aan de Nederlandse landbouw", zegt Van der Tak. Daarom verwacht hij dat, als er nieuwe verkiezingen komen, de uitslag dit beeld weer zal bevestigen.

Farmers Defence Force

Boerenactiegroep Farmers Defence Force heeft verheugd gereageerd op de val van het kabinet. "Vier jaar strijd en nu eindelijk: The world is ours!!", laat FDF in een statement weten.

Werkgeversorganisatie VNO-CNW

Dat in het gevallen kabinet lastig was om plannen van de grond te krijgen, was ook een doorn in het oog voor werkgeversorganisatie VNO-NCW. "Dit is voor ondernemers heel vervelend. Zij willen duidelijkheid en dat er besluiten worden gemaakt", reageert de Brabantse voorzitter Eric van Schagen. Binnen de werkgeversorganisatie zagen ze de afgelopen jaren steeds hoe er belangrijke dossiers vastliepen, waardoor het proces stil lag. "Dan heb ik liever dat dat erkend wordt."

Van Schagen vreest een beetje voor wat komen gaat. "Ik denk dat er een lange periode aankomt, waarin het land geen beslissingen kan nemen", legt hij uit. Daarom hoopt hij dat er partijen samenkomen die weliswaar tegenstellingen hebben, maar bereid zijn tot compromissen. "Zo gebeurt er tenminste iets."

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) reageert ook voorzitter Sharon Dijksma op de val van het kabinet. “Stilstand is nu onverantwoord”, zegt ze. “Gemeenten zullen, in het belang van onze inwoners, verantwoordelijkheid blijven nemen.” Dijksma vertelt dat de VNG in gesprek was met het kabinet over ‘noodzakelijke randvoorwaarden’ bij onderwerpen als het woningtekort en de energiecrisis. “Dat gesprek moet ondanks de demissionaire status van dit kabinet met voorrang worden voortgezet.”

Het vierde kabinet van premier Mark Rutte is gevallen over onenigheid over het asielbeleid. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie werden het niet eens over maatregelen om de instroom van asielzoekers te beperken.

Het is waarschijnlijk dat nieuwe verkiezingen ergens in het najaar zullen plaatsvinden. Wanneer precies, zal pas later bekend worden.