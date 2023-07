Medewerkers van GGzE konden in alle dossiers van cliënten kijken

Bij het GGzE konden medewerkers vrijwel onbeperkt in de dossiers van cliënten kijken, terwijl dat tegen de regels is. Dat meldt het Eindhovens Dagblad. Een cliënt ontdekte dat medewerkers via het computersysteem 'User' in haar dossier konden kijken terwijl alleen behandelaars dat mogen. Ze diende vorig jaar augustus een klacht in. Omdat het GGzE op het punt staat een grote reorganisatie door te voeren, stapte de vrouw naar de krant.

Rik Claessen Geschreven door