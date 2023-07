Auto bijna van de weg gedrukt tijdens dollemansrit op de A16

Een 40-jarige man zonder vaste woonplaats in Nederland heeft vrijdagnacht een levensgevaarlijke situatie veroorzaakt op de A16 bij Zevenbergschen Hoek.

Agenten zagen de man net voorbij de Moerdijkbrug richting Breda rijden en halsbrekende toeren uithalen. Hij zigzagde van de linkerrijstrook naar de rechterrijstrook en weer terug, waarbij hij een auto bijna van de weg drukte.

Achtervolging

Toen de agenten seinden dat de man hen moest volgen naar de A17, remde hij plotseling af en zag hij kans om door te rijden op de A16. Daarop ontstond een achtervolging.

De verdachte nam de afslag Lage Zwaluwe en reed vervolgens de parellelweg van de snelweg op. Daar zette hij zijn auto in de berm. Toen agenten de man uit de auto haalden, kwam de alcohollucht hen al tegemoet.

'Ik heb maar een paar drankjes op'

De man bleek veel te veel gedronken te hebben. Hij is aangehouden. Zelf verklaarde de man dat hij 'maar een paar drankjes' op had. Hij dacht best nog te kunnen rijden. Uit een blaastest blijkt dat de man drie keer de toegestane hoeveelheid alcohol op had. Hij moest zijn rijbewijs inleveren. De auto waarin hij reed, is in beslag genomen.