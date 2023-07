Warmste dag van het jaar en nooit eerder zo heet op 8 juli

Waterpret in Breda (foto: Henk Voermans). Rust in het park Valkenberg in Breda (foto: Henk Voermans). Volgende 1/2 Waterpret in Breda (foto: Henk Voermans).

Het is deze zaterdag de warmste dag van dit jaar tot nu toe in Brabant. In Eindhoven werd rond vier uur 34,6 graden gemeten. Daarmee was het ook de warmste plek in Nederland. Tot nu toe was de hoogste temperatuur van dit jaar 32,3 graden in onder meer Gilze-Rijen. De temperatuur in Eindhoven is ook meteen de hoogste ooit gemeten op 8 juli.

OPROEP: Stuur je foto's of video's van de heetste zomerdag naar [email protected] De hoogste temperaturen op de meetstations in Brabant: Eindhoven: 34,6 graden

Gilze-Rijen: 34,4 graden

Volkel: 34,4 graden

Woensdrecht: 32,9 graden "Een groot deel van deze zaterdag verloopt zonovergoten", vertelde Roosmarijn Knol van Weerplaza zaterdag in het radioprogramma 'Weekend' op Omroep Brabant. "Misschien hier en daar een klein stapelwolkje, maar de zon voert de boventoon. In West-Brabant, bij Bergen op Zoom aan de waterkant, wordt het zo'n 31 graden. Maar in de Kempen en rond Eindhoven kan het deze middag 34 graden worden." Daarbij staat er niet al te veel wind uit het oosten tot zuidoosten.

"Hagel, onweer, windstoten... de hele bingokaart zondag."