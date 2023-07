Hoe Maaike haast per ongeluk een padel-prof werd

Ze had nog nooit een padel-training gehad toen ze zich zomaar ineens kwalificeerde voor een WK voor de jeugd. Het was de glimmende start van een carrière in de padel-sport voor Maaike Betz (20) uit Den Bosch. Die carrière is nu pas drie jaar oud, maar Maaike is inmiddels fulltime topsporter in Spanje, hét 'padel-walhalla'. "Wie dit drie jaar geleden tegen me had gezegd, had ik voor gek verklaard."

Maaike komt uit een tennisgezin en stond al op jonge leeftijd op de baan. Ze kon goed tennissen, maar had niet de ambitie om door te breken richting de top.

Padel kende ze van haar tennisvereniging in Den Bosch waar ze af en toe wat 'klooide' met vrienden. Het is een soort 'tennis in een kooi'. "Ik las een advertentie over een jeugd WK en schreef me in. Nog nooit had ik een echte training gehad of een wedstrijd gespeeld, maar na dat toernooi kwalificeerde ik me. Het was fantastisch om mee te maken."

Zo rolde ze 'per ongeluk' de padel-wereld in. Want toen het damesteam bij de senioren een speelster tekort kwam, mocht Maaike als jonkie mee. Die plek raakte ze nooit meer kwijt. “Ik had toen het idee dat er voor mij iets te halen viel in de sport."

Het werd tijd om het serieus aan te gaan pakken. "In maart 2020 ben ik padeltraining gaan volgen. Ook tenniste ik nog, want ik wilde geen keuze maken. Na verloop van tijd ben ik me volledig op padel gaan richten. Het is een fantastisch spel, heel dynamisch. Waarbij je op de baan telkens met uitdagingen te maken krijgt.”