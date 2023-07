Een heel rare vogel op de Kampina: Frans legt uit hoe dat komt

Vreemde witte vogel op Kampina

Je ziet 'm hierboven op de foto: een geheel witte vogel. Astrid Logtens zag deze op de Kampina. Zij vroeg zich af of dat iets te maken had met leucisme en vroeg welke vogel het dan was. Volgens mij is het een roodborst, die inderdaad aan leucisme lijdt. Bij leucisme is er sprake van een pigmentafwijking. Dat duidt meestal op een slechte conditie van de vogel tijdens de veergroei of een te eenzijdig voedingspatroon. Volgens mij is het geen albinovogel, want de oogjes zijn niet oranje. Vogelbescherming Nederland besteed op een leuke pagina op hun website aandacht aan allerlei kleurafwijkingen bij vogels.

Welk insect zit er op mijn tuinstoel?

Peter Peemen kwam een insect tegen op zijn tuinstoel en stuurde mij een foto met de vraag welk insect is dit. Aan de vorm van het insect en de lange voelsprieten kan je al opmaken, dat het insect hoort bij de boktorren. Volgens mij is het dan ook de bonte ribbelboktor, maar het diertje is onder nog meer namen bekend, namelijk gevlekte boktor, gevlekte dennenboktor of gevlekte dennenbok. Uit de laatste twee namen kan je al opmaken waar dit insect leeft, namelijk in en bij dennenhout. De volwassen boktor eet voornamelijk dennenhout, maar ook van loofhout zijn ze niet vies. Vrouwtjes bonte ribbelboktorren boren diepe tunnels in naaldhout en rottend loofhout en aan het einde leggen ze dan hun eitjes. Bijzonder van deze boktor is dat de volwassen soorten 2 tot 3 jaar oud kunnen worden.