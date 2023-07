Festivals Awakenings en Bospop blazen zondagprogramma af vanwege noodweer

Teleurgestelde bezoekers van Bospop in Weert (foto: ANP/Rob Engelaar). Bospopbezoekers zorgen voor drukte op de A2 (foto: Johan Bloemers, SQ Vision). Volgende 1/2 Teleurgestelde bezoekers van Bospop in Weert (foto: ANP/Rob Engelaar).

Ook festival Awakenings in Hilvarenbeek gaat zondag niet door vanwege het naderende noodweer. Er wordt later in de middag en in de avond onweer, hagel en harde wind verwacht. Festival Bospop, net over de Brabantse grens in Weert, nam eerder op de ochtend al het zekere voor het onzekere en gelastte het zondagprogramma af. Ook dit festival trekt veel Brabanders.

Ron Vorstermans Geschreven door