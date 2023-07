Arrestatieteam houdt man aan die dreigde op de politie te schieten

Een arrestatieteam heeft zaterdagnacht een 41-jarige man aangehouden in een huis aan de Ahornstraat in Breda, waar hij zich verschanste.

De politie werd rond kwart voor een 's nachts gewaarschuwd na een melding van een vechtpartij. Daarbij zou een verwarde man betrokken zijn die zich vervolgens met een vuurwapen in een huis verschanste.

Uitgebreide afzetting

Agenten zagen daar inderdaad een man met iets dat op een vuurwapen leek. Hij dreigde op de politie te schieten. Daarop werd de omgeving uitgebreid afgezet, voor de veiligheid van buurtbewoners en toeschouwers.

Uiteindelijk ging een arrestatieteam het huis binnen. Dat hield de 41-jarige verdachte uit Tiel aan. In het huis werden vervolgens het vuurwapen en de munitie gevonden en in beslag genomen.

De verdachte is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht vanwege medische klachten. Hij is later in een politiecel gezet voor verhoor en verder onderzoek.