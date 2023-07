Drie mensen zijn zaterdagnacht zwaar mishandeld op de kermis in Bergeijk. Dit gebeurde rond kwart over twee aan het Hof. Een van de drie slachtoffers is volgens de politie zwaargewond.

Details zijn niet bekendgemaakt. Signalement

Een signalement van de verdachte(n) is er ook nog niet. Getuigen wordt gevraagd zich bij de politie te melden. Dit kan ook anoniem.