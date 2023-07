Vermiste man Veldhoven is terecht

De 69-jarige man die sinds zaterdagochtend halfnegen werd vermist in Veldhoven is terecht. Dat meldt zijn zoon.

De man was weggegaan op zijn mountainbike en niet dezelfde dag thuisgekomen. Omdat zijn vriendin en broer geen idee hadden waar hij kon zijn, deed de politie zondagmiddag een oproep naar de man uit te kijken.

Gezondheidstoestand

In de loop van de dag meldde de zoon van de man dat zijn vader terecht is.

Waar de man al die tijd verbleef is niet bekendgemaakt. Ook is niets naar buiten gebracht over zijn gezondheidstoestand.

