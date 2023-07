Auto voor je vakantie laten checken? 'Dan ben je waarschijnlijk te laat'

Je vakantie gaat dit jaar naar Spanje. Voor de zekerheid wil je je auto nog even laten nakijken, maar de garagehouder heeft slecht nieuws. Pas na de zomer ben je aan de beurt. Je bent niet de enige die dit overkomt. De wachttijden lopen bij bijna alle garages flink op. "Spoedreparaties doen we tussendoor, voor regulier onderhoud moet je wachten."

Met regelmaat gaat de telefoon bij Automundi in Gemert. Mensen die hun auto willen laten nakijken, want zeker nu het zo heet is in Zuid-Europa is een goed werkende airco bijvoorbeeld wel fijn. "Voor hun vakantie kunnen we ze niet meer helpen", zegt garage-eigenaar Geert Emonds.

Klanten die nu bellen, zijn eind augustus aan de beurt. "In de bouwvak zijn we ook deels dicht voor particulieren. Maar eigenlijk is het hier altijd zo druk. Als een auto echt kapot is, kijken we wel even of we kunnen helpen. Maar voor regulier onderhoud, hebben we geen ruimte in de agenda. En ook bij andere garages in de buurt is het druk, weet ik."