Michael van Gerwen praat (en wint) weer na pijnlijke gebitsoperatie

Michael van Gerwen heeft een eerste interview gegeven na een zware ingreep aan zijn gebit. Tijdens de Poland Darts Masters waren de gevolgen van de operatie duidelijk zicht- en hoorbaar. Aan zijn prestaties was daar dit weekend in elk geval niets van te merken. Van Gerwen schreef het toernooi op zijn naam.

De topdarter won dus, maar volgens vriend en collega-darter Vincent van der Voort heeft Van Gerwen nog veel last. “Hij schaamt zich er wel voor om hoe hij er nu uitziet en praat nu ook anders. Dat is niet prettig en dat kan ik me heel goed voorstellen.”

De onder- en bovenkaak van Van Gerwen stonden niet goed ten opzichte van elkaar en om problemen in de toekomst te voorkomen is hij nu geopereerd.

Vier verstandskiezen

“Hij praat nu nog moeilijk en eten is lastig”, vertelt Van der Voort op YouTube. “Zijn kaak is geopereerd en er is in zijn gehemelte gesneden. Tussen zijn voorstanden zit nu 8 millimeter ruimte. Een voortand zit nu helemaal scheef en moet met een beugel worden rechtgezet. Dat is allemaal heel pijnlijk. Ook zijn gelijk vier verstandskiezen getrokken.”

Om te herstellen wil Van Gerwen het de komende tijd wat rustiger aandoen en niet alle toernooien spelen. De grote toernooien, zoals de World Matchplay, speelt hij wel. Volgend jaar moet Van Gerwen nog een keer onder het mes.