Studenten over politiek einde Rutte: 'Het wordt tijd voor iemand anders'

Het einde van een tijdperk. Zo noemt eerstejaarsstudent Bestuurskunde Bob (19) aan Tilburg University het aangekondigde politieke einde van Mark Rutte als VVD-leider. Samen met drie medestudenten blikken we terug op zijn carrière.

"Toen Jan Peter Balkenende premier was, waren wij heel klein. Dus daar hebben we niet veel van meegekregen", zegt Femke (22). Zij studeert al wat langer bestuurskunde in Tilburg. "Rutte heeft keihard gewerkt, maar het is ook weleens tijd voor iemand anders. Het is gek dat iemand zo lang die stoel bezet kan houden."

Terwijl hij dat deed, was het nagenoeg uitgestorven bij de faculteit bestuurskunde in de universiteit van Tilburg. De vakantie is net begonnen. Als enige studenten waren Veerle, Bob, Amke en Femke op de vijfde verdieping het studiejaar aan het evalueren. Een grondige evaluatie van het tijdperk Rutte mocht natuurlijk niet ontbreken.

Of er een nieuwe wind gaat waaien, is de grote vraag. Wie gaat de rol van Rutte overnemen? "De BBB is hard gegroeid, maar zij hebben weinig bestuurlijke ervaring, dus dat is heel spannend", zegt Veerle (22). Volgens Amke (18) moet er vooral ook worden gewerkt aan het vertrouwen in de politiek. "Ik vraag me af of de BBB, als ze groot worden, ook de wensen van de kiezers kunnen waarmaken. Ik twijfel of ze het vertrouwen kunnen herstellen", zegt zij.

Eensgezind is het viertal over de nalatenschap van Rutte. "Hij heeft veel internationale ervaring en hij heeft ons als klein land echt op de kaart gezet", vindt Femke. En Bob zegt: "Rutte zit ook in het collectieve geheugen van onze generatie. Ondanks dat er veel kritiek was op de politiek heeft Rutte toch telkens weer veel stemmen weten te krijgen."