Zeldzame vissen in nood door de droogte, maar daar is een 'oplossing' voor

Zeldzame vissen, andere dieren en planten dreigen te verdwijnen uit de Beekloop in Bergeijk. Door het regentekort van de afgelopen weken staat er nauwelijks water. Maar dat is buiten de hulp van de mannen en vrouwen van Waterschap de Dommel gerekend. Zij pompen een laagje 'overlevingswater' in de beek.

De noodmaatregel in de Beekloop is nodig om blijvende natuurschade te voorkomen, zegt bestuurslid Martijn Tholen. Zeldzame planten en dieren, zoals beekprik, libellen en kokerjuffers, kunnen niet overleven als er te weinig water in de beek staat. 'Overlevingswater'

De Beekloop in Bergeijk is een van de vijf beken in het gebied van het waterschap met beschermde natuur. Deze worden vaker gered met overlevingswater vanuit een grondput om te voorkomen dat ze droog komen te staan. Een klein laagje water van een paar centimeter kan al genoeg zijn om de droogte te weerstaan. Hoewel het de afgelopen dagen heus wel wat heeft geregend, is dat dus niet genoeg om het waterpeil weer op het juiste niveau te brengen. Omdat het warm blijft, verdampt nog steeds veel water uit de beken. Hulp van het waterschap blijft daarom nodig. Droge zomers

Afgelopen droge zomers werden vaker beken met beschermde natuur bijgevuld vanuit grondwaterputten. En dat hielp. Volgens Tholen mag het geen gewoonte worden. "Hoewel het goed helpt om een extra laagje water toe te voegen, is dit een tijdelijke noodmaatregel en geen structurele oplossing", zegt hij op de website van Waterschap de Dommel.