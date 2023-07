Figuranten laten impact van arbeidsmigranten zien: ‘400 is teveel’

In het buitengebied van Liempde komt een hotel voor 400 arbeidsmigranten, tot ongenoegen van het naastgelegen buurtschap Vrilkhoven dat 100 inwoners telt. “Wij krijgen er ongevraagd drie keer zoveel buren bij”, zegt inwoner Maureen van Hattum. Om de gevolgen van het migrantenhotel te tonen, verzamelden zich maandagavond 250 omwonenden in het buitengebied. “Iedereen heeft één of twee houten poppen vast. Voor elke arbeidsmigrant één.”

De vergunning voor een migrantenhotel voor 400 arbeiders aan de Oude Rijksweg 11 in Liempde ligt er al. De Vrilkhovenaren die naast het terrein wonen (ruim twee voetbalvelden groot), snappen niet dat ze zonder overleg 400 buren krijgen. “Onze veiligheid kan niet meer worden gegarandeerd. Met zoveel extra inwoners komt er meer overlast. Er is te weinig handhaving en we maken ons zorgen over verkeersdrukte”, zegt inwoner en woordvoerder Maureen van Hattum. Om te laten zien wat de impact is van zoveel migranten, figureerden maandagavond ruim 250 mensen als migrant op het weiland tegenover het terrein. Maureen: “De gemeente heeft geprobeerd om deze actie tegen te houden. Zij zijn van mening dat het te gevaarlijk is om met zoveel mensen op één plek samen te komen. Dat is wel bijzonder, want er komen hier vierhonderd mensen te wonen.”

“Ik ben bang dat de migranten voor overlast gaan zorgen.”

Op het terrein staan op dit moment nog pluimveestallen en een eierlokaal van een voormalig agrarisch bedrijf. Maar het is de bedoeling dat SBA Flex uit Tilburg een nieuw hotel gaat bouwen op die plek. Dat is bedoeld voor uitzendkrachten uit met name Midden- en Oost-Europa die werken voor het bedrijf. Sjaak heeft een minicamping vlakbij het terrein. Hij maakt zich zorgen over de komst van de arbeidsmigranten. “Die mensen werken niet de hele dag, dus in hun vrije tijd gaan ze het terrein af. Ik ben bang dat ze voor overlast gaan zorgen, waardoor ik minder of geen gasten krijg.” Inwoner Jan vult hem aan: “Op vijf meter van de plek waar het nieuwe gebouw komt, hebben wij een caravanstalling. Ik vind het niet fijn dat straks vierhonderd mensen op dat terrein, maar ook op ons privéterrein kunnen meekijken.”

“De gemeente beslist dingen zonder te overleggen.”

Ondanks de afgegeven vergunning door de gemeente Boxtel, is er nog wel een kans dat het hotel er toch niet komt. Want de omgevingsvergunning voor SBA Flex ontbreekt nog. Daarvoor moet het bedrijf eerst met de Vrilkhovenaren aan tafel. Het overleg met de de inwoners van Vrikhoven speelt een belangrijke rol bij het wel of niet afgeven van een omgevingsvergunning door de gemeente Boxtel. Door zulke acties te voeren, hopen de inwoners dat die vergunning en dus het hotel er niet gaan komen. “De gemeente beslist dingen zonder overleg met de raad of met direct omwonenden. Ik ben het daar niet mee eens. Als ik thuisblijf, gaan de plannen zeker door. Ik hoop dat onze acties gaan helpen”, zegt inwoner Jan.