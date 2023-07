Hoe meer voetbalfans hem uitschelden, hoe meer energie Hans Segers krijgt

Als hij in Engeland is, zijn er nog altijd supporters die hem herkennen. In zijn woonplaats Veldhoven is dat heel anders. Daar heeft hij geen last van fans die hem aanspreken als hij even boodschappen doet. Na een prachtige loopbaan waarbij hij keepte in uitpuilende stadions in de Premier League, geniet Hans Segers (61) nu in alle stilte van zijn werk als keeperstrainer van FC Eindhoven. “We zijn de underdog die alles wil geven om te winnen. Ik hou van die mentaliteit.”

Leon Voskamp Geschreven door

Hans Segers is het levende bewijs dat in een voetbalcarrière alles mogelijk is. Op zijn zestiende keepte hij nog bij amateurclub RKSV Woensel, waarna hij naar PSV vertrok. “Na zes jaar ben ik naar Engeland gegaan en heb ik een geweldige loopbaan gehad. Als keeperstrainer vertel ik dat nu aan mijn keepers en andere spelers. Als je keihard werkt en hongerig bent, dan kun je ver komen.” In Engeland werd de geboren en getogen Eindhovenaar vooral bekend als doelman van Wimbledon FC. De club stond ook wel bekend als The Crazy Gang. “Wij waren een kleine club maar wilden de ‘grote jongens’ iedere week verslaan. Het lukte zelfs om zesde te worden in de Premier League. Het teamgevoel was ongelooflijk. Als iemand van ons werd geschopt, was het tijd om diegene terug te pakken. Als dat Wimbledon FC in deze tijd zou voetballen, zou je een selectie van 40 man nodig hebben vanwege alle rode kaarten."

"De beleving was onvoorstelbaar."

Zijn band met de fans was bijzonder. “De beleving was onvoorstelbaar. Het is mooi als mensen je naam scanderen of applaudisseren bij een redding. Maar ik genoot ook van het publiek van de tegenstander. Bij een doeltrap konden ze je bijna aan je shirt trekken. Als mensen me uitscholden of dingen gooiden, dan kreeg ik daar energie van. Dat ging overigens niet om één of twee supporters, maar om duizenden.”

"Ik mis de enorme passie van de fans."