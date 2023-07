Eeuwenoude doden komen tot leven en vertellen hun verhaal

1/2 Graven komen tot leven in de Grote Kerk in Breda.

Wat als eeuwenoude doden nu nog hun verhaal aan ons konden vertellen? In de Grote Kerk in Breda gebeurt het. Studenten van de kunstacademie Sint Joost in die stad hebben een speciale app ontwikkeld, waarbij grafstenen in de kerk virtueel opengaan en de overledenen spreken. "Het voegt een stukje verbeelding toe", vindt junior curator Eva Langerak.

Die vertelt het verhaal van de generaal. "Over dat Von Weibnom in een strijd zijn oog verloor en hoe hij - zonder nazaten - een schat achterliet die nooit is opgeëist."

Zoals Theobald von Weibnom, met zijn grafsteen uit 1691 prominent tussen de koorbanken. "Deze Duitse generaal kwam naar Breda en was goed bevriend met stadhouder Willem III", zegt Langerak. Ze richt de camera van haar tablet op het graf, waarna een groen spookje in beeld verschijnt.

De vloer van de Grote Kerk bestaat voor een belangrijk deel uit grafstenen. Wie vroeger in de kerk begraven wilde worden, dan moest je daar wel een flinke zak geld voor meebrengen. En dus stelde je best wat voor.

Even verderop ligt een nog nauwelijks leesbare grafsteen. Student Cheyenne Goudswaard van Sint Joost dook in de geschiedenis van Cornelis van Leewerck, die hier in 1717 werd begraven. "Het is een beetje een mysterieus figuur, want we weten niet zo veel van hem. Behalve dat hij getrouwd was en zes kinderen had."

Cheyenne richt haar tablet op het graf en de animatie begint te spelen. "In beeld zie je een levensboom met vruchten die ook weer sterft, met krassende kraaien op de achtergrond. Daarna verschijnt een engel, dezelfde als op het graf. Maar die is zo vervaagd, dat het nog nauwelijks zichtbaar is. En nu komt dat opnieuw tot leven."