Oplichters verrijken zich tijdens corona: tot 14 maanden cel en taakstraf

Drie mannen uit Waalwijk, Eindhoven en Den Bosch hebben tot veertien maanden cel gekregen, omdat ze bestelde beschermingsmiddelen tegen corona niet hebben geleverd. Eén van hen kreeg ook een taakstraf van 240 uur. Volgens de rechtbank in Den Bosch kregen ze onterecht coronasubsidie, waarmee ze de overheid voor tonnen hebben opgelicht. Bovendien maakten ze deel uit van een criminele organisatie.

Terwijl de coronapandemie heerste en de samenleving daaronder leed, hebben de verdachten hun kans schoon gezien om ten koste van anderen zichzelf te verrijken, zo staat in de uitspraak van de rechter. Dit begon april 2020, twee maanden na het uitbreken van de coronagolf, en ging door tot mei 2021.

Tienduizenden euro's overgemaakt

Uit onderzoek is gebleken dat de mannen op verschillende websites materialen als latex wegwerphandschoenen, mondkapjes, desinfectiemateriaal en medische kleding te koop hadden aangeboden. Bedrijven en personen maakten vaak wel tienduizenden euro’s over voor de aanschaf van deze beschermingsartikelen.

In werkelijkheid maakten de kopers – zonder het te weten - het geld over naar een bankrekening van een zogeheten geldezel. Dat is iemand die zijn rekening laat gebruiken om crimineel geld naar iemand anders over te maken of wit te wassen. Zodra het geld was overgeboekt, namen de verdachten het geld contant op of ze schreven het over naar andere bankrekeningen. De beloofde goederen werden nooit geleverd.

Amsterdammer hoofdverdachte

Er werden in verband met deze praktijken in totaal zeven mannen veroordeeld. De hoofdverdachte was een Amsterdammer van 37. Deze man kreeg twee jaar cel en wacht nog eens een jaar gevangenisstraf, als hij weer in de fout gaat.

De man uit Waalwijk (30) gaat voor veertien maanden achter slot en grendel. De rechtbank oordeelde dat hij weliswaar slechts bij twee witwaszaken actief was betrokken, maar verder speelde hij een grote rol in de bende. Hem wachten nog eens zestien maanden cel wanneer hij tijdens zijn proeftijd afspraken aan zijn laars lapt.

De Eindhovenaar van 31 kreeg tien maanden cel en 20 maanden voorwaardelijk. De Bosschenaar krijgt een gevangenisstraf van 108 dagen en moet nog eens 42 dagen extra zitten bij nieuwe strafbare feiten. Hem is verder een taakstraf 240 uur opgelegd.