Na verrassend goede Giro blijft Fem van Empel drie sporten combineren

Veldrijden, mountainbiken en wegwielrennen. Wat kan Fem van Empel (20) eigenlijk niet? Het multitalent uit Den Dungen wil nog niet kiezen tussen de drie sporten, waar ze erg goed in is. Maar de tijd tikt. "Er komt een moment dat ik me specifiek moet gaan richten op één onderdeel, maar vooralsnog gaat het goed en vind ik het leuk."

Leon Voskamp Geschreven door

We spreken Fem als ze net terug is van de Giro Donne, de Ronde van Italië voor vrouwen. Dat Team Jumbo-Visma de Dungense meenam, kwam voor velen als een verrassing. "Ik wist al een tijdje dat ik in Italië zou rijden, dus ik heb me zo goed mogelijk voorbereid. Zo'n ronde met acht etappes is natuurlijk iets anders dan een eendaagse koers. Ik heb hard gewerkt om zo fit mogelijk aan de start te staan. Tijdens de ronde was het zaak om mijn rust te pakken en goed te eten."

"Hoe langer de koers, hoe beter ik me voel."

De publieke belangstelling langs de kant in Italië viel Fem, die dit jaar wereldkampioen veldrijden werd, wat tegen. Verder was het goed te merken dat ze meedeed aan een van de grootste wielerrondes ter wereld. "Qua deelnemersveld deden veel toppers mee. Er werd echt hard gereden. Of ik nog wel kon genieten op de fiets? Je ziet niet alles om je heen, omdat je zo geconcentreerd bent, maar er zijn zeker momenten dat ik meekrijg dat we op mooie plekken zijn." Fem kreeg een vrije rol in de ploeg. "Voor mij de kans om te ontdekken wat bij me past. Na mijn eerste grote ronde is het duidelijker geworden dat eigenlijk alles me wel ligt. Hoe langer de koers, hoe beter ik me voel." Ze eindigde in het klassement uiteindelijk op de elfde plek. Een uitstekende prestatie voor een debutant. "Vooraf wist ik niet goed wat ik kon verwachten. Na negen dagen Giro is alles me meegevallen. Normaal gesproken ben ik bijvoorbeeld geen klimmerstype, maar ik kon in de bergen goed volgen. En dat terwijl ik niet eens in topvorm ben. Als ik me specifieker op klimmen ga richten, kan ik alleen maar beter worden."

"Ik blijf mijn drie sporten voorlopig combineren, want het versterkt elkaar."