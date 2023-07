Stortvloed aan cadeaus: 'Mensen voelen zich verplicht iets terug te geven'

Cadeautjes voor juffen en meesters, kinderfeestjes, een babyshower of een gender reveal party. Om de haverklap trekken we de portemonnee om een cadeau te kopen. Sommige mensen worden er helemaal gek van: waarom geven we elkaar zoveel cadeaus?

Het is de laatste schoolweek en dus worden juffen en meesters bedolven onder de afscheidscadeautjes. Waar vroeger een tekening nog voldeed, wordt er tegenwoordig minstens nog een chocoladeversnapering aan toegevoegd. Bij een babyshower of een gender reveal party worden de eerste rompertjes in het gewenste blauw of roze al uitgepakt. Zonder cadeaus gaan mensen niet meer van huis.

"Er ontstaat ook iets van een 'verplichting' om iets terug te geven."

Over het waarom, spreken we met Peter Achterberg. Hij is als socioloog verbonden aan Tilburg University. "In alle menselijke relaties heb je te maken met wederkerigheid. Je geeft en je neemt wat. Als je wat geeft, krijg je ook weer wat terug", legt hij uit. "Daarom vinden sommige mensen het soms vervelend om een cadeau te krijgen. Want op dat moment ontstaat er ook iets van de 'verplichting' om op een of andere manier iets terug te doen. Mensen zeggen niet uit zichzelf dat ze eigenlijk liever geen cadeau willen." Achterberg: "Aan de andere kant is het ook heel menselijk dat mensen hun waardering laten blijken in de vorm van een kleinigheidje. Dat botst weleens. Zo voelen leerkrachten zich weleens naar als ze een stortvloed aan cadeautjes krijgen."

"Er moet geen wedloop ontstaan voor het leukste cadeau."