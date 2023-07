100 miljoen voor SMART Photonics, dit is wat dat voor jou gaat betekenen

Chipfabrikant SMART Photonics krijgt een flinke financiële injectie van honderd miljoen van de overheid en een groep grote bedrijven uit de regio Eindhoven. Het forse bedrag is voor de verdere ontwikkeling van zogeheten fotonische chips. En daar ga je in de toekomst nog veel van merken. Door de investeren in SMART Photonics hopen de overheid en de Eindhovense bedrijven dat Nederland een nog belangrijkere rol gaat spelen binnen de chipindustrie.

Van de lening van 100 miljoen euro komt 60 miljoen uit de portemonnee van het Rijk. Het restant wordt bijgepast door onder meer chipmachinefabrikant ASML, chipproducent NXP en industrieconcern VDL Groep. Deze bedrijven geloven heilig in de missie van SMART Photonics.

Allereerst: wat zijn fotonische chips? In deze chips wordt gewerkt met lichtdeeltjes in plaats van elektrisch stroompjes. Daardoor worden de gegevens tot wel duizend keer sneller en zuiniger verwerkt dan in de elektronische chips. Fotonische chips worden nu nog voornamelijk gebruikt in de telecomsector en in datacenters maar kunnen ook worden toegepast in andere sectoren.

Ambitie

"We hebben de ambitie om de nummer 1 van de wereld te worden als producent van de nieuwe generatie chips", vertelt Thomas van der Zijden, woordvoerder van SMART Photonics. "Daarvoor moeten we nog meer investeren in faciliteiten, machines en kennis. Daarvoor nemen we elke maand vijf nieuwe medewerkers aan."

Ter vergelijking: in de wereld van de elektronische chips gaan inmiddels tientallen miljarden euro's om. "Wij praten over honderd miljoen euro. Dat is voor ons een heel bedrag, maar SMART Photonics staat nog aan het begin van die reis."

De gewone elektronische chips zijn tegenwoordig in alle apparaten terug te vinden. Zoals in tv's, computers, koelkasten en smartphones. Van der Zijden: "Via de elektronische chips wordt veel data doorgestuurd. Dat ging vroeger via een koperen kabel. Tegenwoordig zitten hele huishoudens te netflixen en gaat het via glasvezel. Door die kabel komt de informatie binnen via het licht. In de toekomst plaatsen we daar een fotonische chip op waardoor er nog meer informatie, sneller en energiezuiniger binnenkomt."

Toepasbaar

Volgens Van der Zijden zijn fotonische chips in de toekomst op veel gebieden toepasbaar, zoals in de gezondheidszorg. "Een patiënt moet bijvoorbeeld bloed laten afnemen. Het monster gaat naar een gespecialiseerd laboratorium waar apparaten staan die miljoenen hebben gekost. Twee dagen later volgt de uitslag. Door straks in een smartphone of een polsbandje een chip met een lichtsensor te plaatsen, kan de patiënt continu worden gemonitord. op die manier wordt de zorg persoonlijker."



Een ander gebied is het tegengaan van voedselverspilling. Via sensoren kan gepeild worden of een deel van een akker te droog is. Mogelijk moet dat deel van de akker dan meer besproeid worden of meer voedingstoffen krijgen. "In de supermarkten kunnen straks lichtsensoren in het schap veranderingen in het vlees waarnemen. In dat geval kan het vlees eerder in de uitverkoop. Mogelijk zit die sensor straks gewoon in je smartphone."

De woordvoerder voorziet in de toekomst nóg meer toepassingen voor de fotonische chips. "Er zijn nu al auto's met camera's. Straks is overstekend wild al op honderden meters waarneembaar of stappen we in zelfrijdende auto. Sensoren kunnen ook aangeven dat een brug aan onderhoud toe is of een vleugel van een vliegtuig aan het doorzakken is."

Van der Zijden verwacht veel van de fotonische chip: "Anderen maken de toepassing en wij zorgen voor de fotonische chip."