Speciaalbier-fans opgelet: complete voorraad van brouwerij onder de hamer

Heb je binnenkort een feestje en komen er liefhebbers van speciaalbier? Let dan even goed op. De Tilburgse brouwerij Kraftbier is failliet en daarom is de complete voorraad op een online veiling beland. En dat betekent dat je hele pallets bier, zoals Groote Kwèèk en Witte Gij’t, voor een spotprijs kunt inslaan.

De kavels op de veiling variëren van enorme hoeveelheden bier tot kleine cadeauverpakkingen. Zo kunnen mensen bieden op pallets met zeven verschillende dozen bier van 24 blikjes. Maar er gaan ook verpakkingen van vier speciaalbiertjes met een glas onder de hamer. Ook krattenrekken, reclameborden en een drankenkoelkast zijn er te vinden. Zelfs de bedrijfsauto wordt geveild.

"Hier zouden mensen een slaatje uit kunnen slaan."

Al dat bier gaat waarschijnlijk als warme broodjes over de toonbank. Het minimale bod voor een pallet met zeven dozen bier is namelijk 50 euro. Terwijl je daar in de winkel meer dan 300 euro voor neerlegt. “Mijn taak is om alles te verkopen voor een zo hoog mogelijke opbrengst", zegt veilingcurator Roger Baltes. "Dat staat op één. Maar soms gaan items toch tegen de startprijs weg. Hier zouden mensen dus een slaatje uit kunnen slaan en hogere kortingen kunnen krijgen dan in de winkel.” Kraftier ging half mei failliet. Volgens voormalig eigenaar Rob van den Meijdenberg was de groeiende populariteit van speciaalbier de doodsteek voor de Tilburgse brouwerij.

“Op die manier levert het zoveel mogelijk op voor de schuldeisers."