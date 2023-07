Verlof om van geslacht te veranderen: 'Zou wettelijk geregeld moeten zijn'

Steeds meer bedrijven leggen in hun cao vast dat personeelsleden transitieverlof op kunnen nemen. Dat is verlof voor mensen die van geslacht willen veranderen. De Design Academy in Eindhoven is een van de eerste Brabantse werkgevers die daar al een plan voor heeft bedacht. "Een bewijs voor welke ingrepen iemand ondergaat, is niet nodig."

Mensen die van geslacht willen veranderen, kunnen bij steeds meer bedrijven transitieverlof opnemen. Dat is vergelijkbaar met zwangerschapsverlof, waarbij werknemers tijdens hun afwezigheid worden doorbetaald. Als bedrijven dit in hun cao opnemen, moeten ze zelf hun werknemers doorbetalen. Grote bedrijven als de NS, IKEA, verzekeraar AEGON en cosmeticabedrijf LUSH hebben dit bijvoorbeeld gedaan. "Die zien dit als een goede manier om trans personen te steunen", zegt Elise van Alphen, directeur van belangenorganisatie Transgender Netwerk Nederland. Maar voor kleine bedrijven is dit vaak niet betaalbaar. "Als bijvoorbeeld drie mensen hun geslacht laten veranderen, kan een klein bedrijf failliet gaan." Dat de Design Academy al na heeft gedacht over transitieverlof, is daarom ook bijzonder. Het is een van de weinige werkgevers in Brabant die dit doet én het is een wat kleiner bedrijf. "We wilden alvast een plan hebben voor als werknemers daar behoefte aan hebben", vertelt Evelyn Janssen, hoofd personeelszaken bij de Design Academy. "We hebben wel even samen nagedacht over wat de beste manier zou zijn."

"Ons beleid is dat we er geen beleid voor maken."

Een speciaal beleid met allerlei regels en richtlijnen vond de onderwijsinstelling te beperkend. "Dat past niet echt bij ons. Misschien is het een beetje ongebruikelijk, maar ons beleid is nu dat we er geen beleid voor maken", legt Janssen uit. De Design Academy kiest in plaats daarvan voor maatwerk. "Transitie is iets dat kan spelen in iemands leven. Wij willen kijken hoe we iemand kunnen helpen, zonder te verdwalen in regels en procedures. Eigenlijk niet anders dan bij andere zaken die in iemands leven kunnen spelen en die extra aandacht verdienen", zegt Janssen. Het Sociaal en Cultureel Planbureau concludeerde al eerder dat transgenders een achterstand op de arbeidsmarkt hebben. Ze werken minder vaak en hebben vaker een uitkering. Van de werkende transgenders heeft meer dan de helft een laag inkomen. Bij de gehele Nederlandse bevolking is dit maar iets meer dan een kwart.

"Werknemers moeten soms vakantiedagen opnemen."