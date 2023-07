Roze Maandag blijft populair, maar hoe gaat het eigenlijk met roze Brabant?

Roze Maandag is al sinds jaar en dag de drukst bezochte dag op de Tilburgse Kermis. Met vele honderdduizenden bezoekers is dit een van de massaalste evenementen voor homo's, lesbiennes, biseksuelen, transgenders en andere mensen uit de regenbooggemeenschap. Tegelijk neemt aantal meldingen van anti-homogeweld en discriminatie in Nederland weer toe. Aanleiding voor Omroep Brabant om een week lang te onderzoeken hoe het gaat met roze Brabant.

Iemand werd in Breda van zijn fiets geslagen omdat hij homo is. Twee mannen die arm in arm liepen in dezelfde stad, werden uitgescholden en achtervolgd. Een bezoeker van een homo-ontmoetingsplaats in Reek werd beroofd. Het Regenboogplein in Eindhoven werd beklad met de tekst 'Fuck gay'. In Helmond werden regenboogvlaggen van huizen gerukt en vernield.

Voetbalhooligans trokken in april de regenboogvlag van het COC-gebouw in Eindhoven en staken die in brand. Een vrijwilliger die daar iets van zei, werd in zijn gezicht geslagen. Benjamin Ector is voorzitter van belangenorganisatie COC Eindhoven. "Ik hoor heel vaak verhalen over nare ervaringen. Je merkt wel dat de maatschappij is verhard. Het is niet zozeer dat de groep tegenstanders groter wordt, maar van woorden van haat naar daden gaat steeds makkelijker. Dat is een trend die heel eng is voor onze gemeenschap."

Tijdens de Tilburgse Kermis wordt traditioneel Roze Maandag gehouden. Een dag die volgens Ector ook in het teken staat van vieren. "We moeten nooit vergeten dat vele generaties ons voor zijn gegaan die het veel zwaarder hebben gehad en harder hebben moeten vechten voor hun rechten. Dus we mogen ook vieren wat we bereikt hebben."

