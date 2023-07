Deur van Chinook valt tijdens testvlucht naar beneden

Een testvlucht van een Chinook kreeg dinsdag een onverwachte wending. Boven Ossendrecht verloor de helikopter een deur. Die viel vervolgens in een weiland. Niemand raakte gewond.

De deur veroorzaakte geen schade in het weiland, laat een woordvoerder van vliegbasis Woensdrecht weten.

"Het gaat om een testvlucht. De chinook is vertrokken vanuit Woensdrecht en maakte een ronde door de omgeving. Dat soort vluchten gaat nooit over drukke plekken als woonwijken." Wel is de Chinook snel geland. De crew kwam met de schrik vrij.

Onderzoek

De komende tijd wordt onderzocht waardoor de deur los is geraakt. Volgens de woordvoerder zou er op korte termijn meer duidelijk moeten zijn. "Dat is geen kwestie van weken."

Een Chinook is een helikopter die door Defensie wordt gebruikt om troepen en materieel te vervoeren. Het toestel is herkenbaar aan de twee rotoren.