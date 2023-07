Motorrijder (27) omgekomen na botsing tegen lantaarnpaal

De motorrijder die dinsdagavond omkwam bij een ongeluk in Moergestel is een man van 27 uit Kaatsheuvel. Dat heeft de politie woensdag bekendgemaakt. Het ongeluk waarbij geen andere weggebruikers betrokken waren, gebeurde rond acht uur op de Akkerweg. Daar botste de motorrijder, nadat hij de macht over het stuur verloor, tegen een lantaarnpaal.

Het slachtoffer was met drie andere motorrijders onderweg, toen het misging. Hij verloor volgens de politie vermoedelijk de macht over het stuur nadat hij net voor de rotonde op de Akkerweg met zijn motorfiets de stoeprand raakte. Vervolgens botste hij tegen een lantaarnpaal. Omstanders zijn direct begonnen met reanimeren. Hulp mocht echter niet meer baten.