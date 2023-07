Nog dagenlang geen treinen tussen Den Bosch en Utrecht

Sinds zaterdag rijden een week lang geen treinen tussen Den Bosch en Utrecht. ProRail voert werkzaamheden uit aan het spoor. De NS zet snelbussen in. Vanwege de werkzaamheden reden afgelopen weekend ook tussen Den Bosch en Oss minder treinen.

Van maandag 17 tot en met vrijdag 21 juli rijden er specifiek geen treinen tussen Houten Castellum en Geldermalsen. Hierdoor kunnen mensen wel van Den Bosch naar Geldermalsen met de trein. Maar om Utrecht te bereiken, zullen ze in Geldermalsen in bussen moeten stappen. Reizigers moeten volgens de NS rekening houden met een extra reistijd van dertig minuten. Het advies is om voor vertrek de NS-reisplanner te bekijken.

ProRail voert het onderhoud uit op verschillende plekken op het traject Den Bosch-Utrecht Centraal. Er worden onder meer geluidschermen geplaatst en er werken mensen aan de bovenleiding.