Dankzij deze trainer schopten twee tennissers het tot de top 100

Tennissers Bart Stevens uit Waalwijk en Matwé Middelkoop uit Breda presteerden uitstekend op Wimbledon, al werden ze woensdag wel uitgeschakeld. De twee zijn niet alleen dubbelspecialist en provinciegenoten, ze hebben ook allebei dezelfde Brabantse trainer: Willem Jan van Hulst. "Bart en Matwé zijn hongerig en ambitieus, ze doen het uitstekend", aldus de coach vanuit Londen.

Van Hulst runt al vele jaren samen met zijn vader Tennis Academy Henk van Hulst. Bart Stevens en Matwé Middelkoop kwamen al op hun elfde of twaalfde naar de tennisschool in Valkenswaard. Vooral met Matwé heeft Willem Jan al veel meegemaakt.

Matwé viert op 3 september zijn 40ste verjaardag. Hij verkeert in topvorm, zo bleek dit jaar op Roland Garros waar hij in het dubbelspel de halve finale haalde. Tijdens Wimbledon verloor hij woensdagmiddag met de Indonesische Aldila Sutjiadi in de halve finale van het gemengd dubbel. Trainer Van Hulst: "Hij heeft een enorme drive en legt de lat erg hoog voor zichzelf. Hij wil er echt alles uit halen. Het is mooi om met zo'n ervaren en hongerige tennisser te werken. Dat hij 39 jaar is en in de wereldtop meedraait, zegt iets over hem."

Die ervaring heeft Bart Stevens nog niet, maar ook de Waalwijker maakte indruk op het heilige gras in Londen. Samen met Tallon Griekspoor haalde hij de kwartfinale, tevens het eindstation. De trainer: "Tijdens Roland Garros deden ze ook mee, maar wisten ze als invalduo pas anderhalf uur voor aanvang dat ze in actie moesten komen. De voorbereiding was verre van optimaal en ze speelden geen goede partij. Nu op Wimbledon waren ze ook reserve maar was al eerder duidelijk dat ze gingen spelen."