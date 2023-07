Schietende overvallers slaan vitrines van juwelier kapot met hakbijlen

De politie is een klopjacht begonnen na een gewapende overval op een juwelierszaak in Halsteren. Meerdere daders hebben met hakbijlen twee vitrines kapotgeslagen. Buiten op straat liggen twee kogelhulzen. Volgens de politie hebben de overvallers in de lucht geschoten. Op een parkeerplaats even verderop is inmiddels de vluchtauto van de daders gevonden.

Iets na twee uur drongen gemaskerde mannen juwelierszaak Ooms aan de Dorpsstraat binnen. Op dat moment waren meerdere klanten en werknemers aanwezig. De daders sloegen vitrines aan gort en hebben waarschijnlijk sieraden meegenomen. De vloer van de zaak ligt bezaaid met glas.

Eenmaal buiten zouden de daders in de lucht hebben geschoten. Er liggen twee kogelhulzen op straat. Bij de overval raakte niemand gewond.

Klopjacht

De politie is met man en macht op zoek naar de vier overvallers in donkerblauwe regenpakken en houdt alle in- en uitvalswegen bij Halsteren in de gaten. Het zou gaan om vier mannen. Twee van hen zouden daadwerkelijk de juwelier binnen zijn gegaan, één hield de wacht en de ander was de chauffeur.

De overvallers zijn in eerste instantie gevlucht in een zwarte Renault Talisman. Die auto werd later gevonden op een parkeerplaats aan de Kruisweg in Lepelstraat. De politie laat weten dat het om een gestolen auto gaat.

De overvallers zijn op de parkeerplaats naar alle waarschijnlijkheid overgestapt in een andere auto. Wie de overvallers heeft gezien, wordt gevraagd 112 te bellen. "Benader de overvallers niet", benadrukt een woordvoerder.

Kinderfeestje

Op het moment van de overval was in het woonhuis ernaast een kinderfeestje aan de gang. Volgens de bewoner kregen de kinderen niks mee van de commotie, maar hijzelf wel. "Ik herkende het geluid meteen als een schot. Schofterig, zeker zo op een woensdagmiddag. Zelf ben ik een beetje geschrokken, maar het is vooral heftig voor de eigenaren."

Een overbuurvrouw geeft aan dat de overval voor haar niet als een verrassing komt. "Ik schrik er niet van. Het is niet de eerste keer." In 2015 werd er al eens een ramkraak gepleegd op de juwelier.