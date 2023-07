Huizen doormidden delen: zo wil Den Bosch de woningnood aanpakken

Het klinkt te simpel om waar te zijn: van één huis, twee huizen maken. Om op die manier twee keer zoveel mensen in een huurhuis te kunnen laten wonen én een flinke slag te slaan in de strijd tegen de woningnood. In Den Bosch is dat precies wat er gaat gebeuren. De gemeente wil in een jaar tijd vijftig huizen in tweeën delen: om er zo honderd van te maken.

“We hebben 45.000 eengezinswoningen in onze gemeente. Maar uit recente cijfers blijkt dat het grootste deel van de woningzoekenden juist alleen is of met z’n tweeën. We kunnen de ruimte van die te grote huizen beter benutten door er twee huizen van te maken”, zegt Slikker.

Ouderen die in een te grote eengezinswoning wonen, terwijl starters geen huis kunnen vinden. Het is een veelvoorkomend probleem, ook in Den Bosch. Pieter Paul Slikker, wethouder Wonen, denkt een oplossing te hebben: meer huizen splitsen.

Vier woonbedrijven in Den Bosch splitsen nu zo’n vijftien huizen per jaar. Hoewel het landelijk gemiddelde op vijf tot tien huizen ligt, is dit volgens wethouder Slikker nog te weinig. “Het is niet dé oplossing voor het woningtekort, maar met elk huis dat we splitsen helpen we één of meerdere woningzoekenden.”

Slikker heeft als doel om komend jaar van vijftig huizen honderd huizen te maken. Met die ambitie loopt Den Bosch voor op andere Brabantse gemeenten. “Je splitst niet zomaar een huis door even een extra brievenbus, muur, badkamer en keuken te plaatsen. Huizen worden helemaal van boven tot beneden aangepakt”, zegt de Bossche wethouder. “Maar we hebben de afgelopen jaren geleerd hoe we dat het beste kunnen doen, dus het is nu tijd om op te schalen.”