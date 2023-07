Auto klemgereden en bestuurder opgepakt na achtervolging vanuit België

De Skoda Fabia van de verdachte raakte flink beschadigd Volgende 1/3 De Skoda Fabia van de verdachte raakte flink beschadigd

De politie heeft woensdagmiddag op de Hoek in Bergeijk een auto klemgereden na een achtervolging die in België was begonnen. Omdat de Vlaamse agenten de grens over gingen, werd de hulp ingeroepen van de Nederlandse politie. Nadat de auto tot stilstand kwam, is de bestuurder gearresteerd.

Rik Claessen Geschreven door

"Ik hoorde de Belgische politie van ver aankomen", vertelt een ooggetuige. Een zwarte stationwagen reed 'redelijk rustig' voorbij. De politie probeerde meermaals de zwarte Skoda Fabia in te halen en deze klem te rijden, maar doordat de achtervolging zich afspeelde op een drukke weg, ging dit niet makkelijk. Op de Hoek slaagde de politie erin om de bestuurder klem te rijden en hem aan te houden. Waarom de Belgische politie precies achtervolgde, is onduidelijk. Op de foto's is te zijn dat de stationwagen flink wat schade heeft. Volgens de Nederlandse politie zat de auto al vol met deuken en lagen er meerdere ramen uit voordat ze Nederland in reden.

De auto werd op de Hoek in Bergeijk klemgereden.