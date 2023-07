De Bankzitters willen het Songfestival gaan winnen: ‘Met een bizarre act'

Robbie van de Graaf (25) uit Eindhoven is al jaren een groot fenomeen op YouTube. Een carrière als zanger was nooit echt in hem opgekomen. Maar volgend jaar zou hij zomaar ons land kunnen vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival. Zijn vrienden en hij, beter bekend als De Bankzitters, hebben zich namelijk aangemeld voor de liedjescompetitie. “We gaan iets on-Nederlands doen”, zegt Robbie.

De Eindhovenaar begon tien jaar geleden met het maken van YouTube video’s. Vooral gamefilmpjes, die al snel door honderdduizenden mensen werden bekeken. Ook zijn vrienden, Milo ter Reegen, Koen van Heest, Raoul de Graaf en Matthyas het Lam, waren fervente YouTubers. Na een paar jaar besloten ze samen een kanaal te beginnen: De Bankzitters.

"Het is niet zo dat ik op m’n zesde zei dat ik zanger wilde worden, absoluut niet."

Met zijn vijven maakten ze parodieën op boybandliedjes. Het begon als grap. Maar inmiddels hebben ze een heel eigen repertoire en zijn ze behoorlijk succesvol. Ze stonden vorig jaar met drie nummers in de Top2000 en trekken uitverkochte zalen. “Het is niet zo dat ik op m’n zesde zei dat ik zanger wilde worden, absoluut niet”, zegt Robbie terwijl hij naar een platinaplaat aan de muur kijkt. “Tuurlijk was het in het begin spannend. Maar nu we al die festivals en onze eigen shows doen, sta ik heel comfortabel op het podium.” En dus gaan de mannen nu voor het grootste podium van Europa. “Bij ons thuis keken we vroeger altijd al naar het Songfestival”, vertelt Robbie. Het idee om zelf mee te doen ontstond volgens hem gekscherend aan tafel. "Maar al snel dachten we, dit moeten we gewoon doen. Dit is echt iets wat bij ons past.”

"Wij gaan die bizarre act maken, die nog nooit iemand heeft gemaakt."

Hoewel de band vanuit een grap is ontstaan, nemen de vrienden hun deelname aan het Songfestival heel serieus. Robbie heeft er zelfs alle vertrouwen in dat we met hun deelname de finale volgend jaar wél halen. “Je ziet bij heel veel boybands of groepen dat ze door iemand bij elkaar zijn gezet”, zegt Robbie. “Wij zijn echte vrienden en die chemie zie je.” Bovendien willen ze het helemaal anders gaan doen. “Wij gaan die bizarre act maken, die nog nooit iemand heeft gemaakt”, zegt Robbie. “De afgelopen jaren ging het vooral om het nummer, maar wij zorgen voor het totaal plaatje." Hoe dat er precies uit komt te zien, kan hij nog niet zeggen. "Maar het moet zo bizar mogelijk zijn.” Of de YouTube-band ook daadwerkelijk naar het Songfestival gaat is allerminst zeker. De inschrijving is woensdag geopend. Artiesten, componisten, tekstschrijvers en anderen kunnen tot en met 30 september hun liedjes aanleveren. De Nederlandse selectiecommissie beslist wie er Nederland gaat vertegenwoordigen. Het bekendste nummer van De Bankzitters:

