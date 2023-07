'Om anti-homogeweld aan te pakken moeten meer slachtoffers zich melden'

Iemand wordt van zijn fiets geslagen omdat hij homo is. Twee mannen die arm in arm lopen worden uitgescholden en achtervolgd. Een bezoeker van een homo-ontmoetingsplaats wordt beroofd. Regenboogvlaggen worden in brand gestoken. Dit gebeurde het afgelopen jaar allemaal in Brabant. En het is nog maar het topje van de ijsberg, want veel gebeurtenissen worden niet eens gemeld. Daar moet verandering in komen, vindt politieagent Roy Verhoeven (32), zelf ook homo.

Het aantal meldingen en aangiftes van discriminatie van homo's, lesbiennes, biseksuelen en transgenders neemt toe. Dit blijkt uit de landelijke cijfers in de jaarlijkse discriminatiecijfers van de overheid: 2020: 2336

2021: 2471

2022: 2654 Het gaat vooral om bedreigingen, opmerkingen en geweld. Een melding zorgt ervoor dat de politie weet dat iets is gebeurd. Met een aangifte wordt politie en justitie gevraagd er werk van te maken. Een melding kan anoniem, een aangifte niet. Dit zijn de cijfers van Brabant en Zeeland in 2022: Oost-Brabant: 148

Zeeland-West-Brabant: 199 De cijfers geven geen compleet beeld, want niet iedereen durft zich te melden. Dat merkt ook Roy Verhoeven. Hij is politieagent bij de eenheid Oost-Brabant en zet zich in voor Roze in Blauw, het netwerk binnen de politie dat zich hard maakt voor homo's, lesbiennes, biseksuelen en transgenders, binnen en buiten de politie. Agenten van Roze in Blauw helpen bijvoorbeeld collega's bij het omgaan met slachtoffers van anti-homogeweld. Ze geven tips over hoe je bezoekers van een homo-ontmoetingsplaats kunt aanspreken. "We hopen dat daardoor het vertrouwen in de politie toeneemt en dat meer mensen zich bij ons melden als ze iets vervelends hebben meegemaakt."

"Ben je slachtoffer van een misdrijf, meld je dan."

De politie heeft minder zicht op geweld op homo-ontmoetingsplaatsen. Dit zijn plekken waar vooral mannen naartoe gaan om contact te hebben met andere mannen. "Dat kan seksueel contact zijn, maar andere mensen komen alleen om een praatje te maken. Er komen ook mannen die thuis een vrouw en kinderen hebben die er misschien niet van afweten." Oost-Brabant heeft zo'n 32 homo-ontmoetingsplaatsen. "Dat geeft aan dat er behoefte aan is. De bezoekers willen vaak anoniem en discreet andere mannen ontmoeten, zonder online te hoeven gaan of je ergens te hoeven melden." Doordat het anoniem is, melden mannen zich misschien niet als er iets vervelends gebeurt. "We vermoeden dat veel mannen zich niet bij de politie melden als ze op deze plekken slachtoffer worden van geweld."

"De politie wil er voor iedereen zijn."