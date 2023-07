Harrie gaat naar homo-ontmoetingsplekken: 'Het gaat niet alleen om de seks'

Bijna iedereen kent wel een homo-ontmoetingsplaats. Dit zijn plekken waar mannen anoniem in contact kunnen komen met andere mannen, vaak naast de snelweg of aan de rand van een bos. Deze plekken zijn nog altijd belangrijk voor veel mannen, zo vertelt ook Harrie* een bezoeker van zulke plekken. "Het zijn gelijkgestemden die je in je dorp niet altijd tegenkomt."

Op een zomerse maandagmiddag in juli is het druk op de homo-ontmoetingsplaats langs de N277 richting Reek. Auto's rijden af en aan en mannen lopen naar de bosjes. Dit is een van de bekendere homo-ontmoetingsplaatsen in onze provincie en een van de plekken waar Harrie regelmatig komt.

"Het gaat niet alleen maar om intimiteit."

Hij wil liever anoniem blijven. Een groepje jongeren probeerde in het verleden stenen door een ruit van zijn huis te gooien omdat hij homo is. Dat is een van de redenen waarom hij naar Brabant verhuisde en hij woont hij hier nu al jaren. Harrie is een van de woordvoerders van Stichting Platform Keelbos, een belangenorganisatie voor bezoekers van homo-ontmoetingsplaatsen. Zelf gaat Harrie af en toe naar homo-ontmoetingsplaatsen en hij spreekt er veel bezoekers. "Het gaat echt niet alleen maar om de seks. Mensen komen er ook om een praatje te maken, zonder dat daar seks bij komt kijken", legt hij uit. "Bij een ontmoetingsplek in de buurt heb ik twee mensen leren kennen die nu wel eens komen buurten. Het zijn gelijkgestemden die je in je dorp niet altijd tegenkomt."

"Hij was flink toegetakeld en weigert om melding te maken."

Volgens Harrie zijn homo-ontmoetingsplaatsen ook nu nog steeds belangrijk. "Zolang homo's niet overal geaccepteerd worden, zijn de ontmoetingsplaatsen nodig en blijven ze bestaan. Mannen zijn daar anoniem en contacten zijn vrijblijvend. Dat is heel belangrijk. Er komen ook mannen die een vrouw, vriendin of kinderen hebben. Zij zitten in een lastige situatie. Ze kunnen hier contact met mannen hebben, zonder dat ze sporen achterlaten." Op de ontmoetingsplaatsen maken mannen soms vreselijke dingen mee. "Ik ken iemand uit de buurt die voor zijn leven heeft moeten rennen. Hij was flink toegetakeld en weigert daar melding van te maken. Ik heb geprobeerd hem over te halen om het bij de politie te melden, desnoods anoniem. Maar dat wil hij niet. Hij is niet eens getrouwd, maar er is blijkbaar zo'n drempel."

"Hoe minder heisa er is, des te beter werkt zo'n plek."