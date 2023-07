Legionella door cv-ketels van Ferroli, twee mensen overleden

Zeker elf mensen hebben sinds juli vorig jaar legionella opgelopen, waarschijnlijk door een cv-ketel van de Bredase fabrikant Ferroli. Twee mensen zijn aan de besmetting overleden. Dat melden Ferroli en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Volgens het RIVM zijn de combiketels van het Bredase bedrijf 'de meest waarschijnlijke oorzaak van deze besmettingen'.

Het RIVM deed onderzoek nadat vier bewoners van een woonzorgcomplex legionella opliepen. Waar is niet bekendgemaakt. In die zorgwoningen bleken recent ketels van Ferolli geplaatst te zijn. Datzelfde verband bleek ook te bestaan bij andere legionellabesmettingen in ons land.

Ketel reinigen

Ferroli en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit roepen mensen op hun ketel te laten reinigen. De oproep geldt voor ketels van de types BlueSense en BlueHelix die na 1 januari vorig jaar zijn geproduceerd. De serienummers beginnen met het cijfer 22 of 23.

Ferroli meldt op haar site dat mensen in de tussentijd het risico op een legionellabesmetting kunnen verkleinen door bijvoorbeeld te douchen zonder douchekop of door een bubbelbad niet te laten bubbelen. Dan ontstaat er geen nevel. Mensen raken door die nevel besmet met legionella.

Per jaar raken ongeveer driehonderd mensen besmet. Ze kunnen griepklachten krijgen of in ernstige gevallen een longontsteking. Voor mensen met een zwakke weerstand kan legionella dodelijk zijn. De ziekte is te behandelen met antibiotica.

Het is niet de eerste keer dat er problemen zijn met de ketels van Ferolli. In 2019 besteedde het tv-programma Kassa al aandacht aan de ketels, die verantwoordelijk zouden zijn voor meerdere woningbranden. Volgens een onderzoeker was het het gevaarlijkste toestel op de markt.

