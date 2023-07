Vrouw pikt op de kermis briefje van 20 euro van jongen (13) om te gokken

Een vrouw heeft woensdag op de kermis in Helmond een briefje van twintig euro afgepakt van een jongetje. Hij liet het briefje per ongeluk vallen. Toen hij het wilde oprapen, zette de vrouw haar voet op het briefje en stak het in haar zak. Zo zout had wijkagent Niels het nog nooit gegeten en daarom ging hij verhaal halen bij de vrouw.

Hoe laag kun je zijn, vroeg wijkagent Niels zich af. Kort daarvoor had de jongen met trillende stem en in tranen zijn verhaal aan de agent verteld. De jongen had het geld nog teruggevraagd aan de vrouw, maar kreeg van haar een 'nee' te horen. "Ik heb in mijn politiecarrière al veel meegemaakt waarover ik me heb verbaasd, maar dit spant de kroon", schrijft Niels op Instagram. Hij houdt normaal gesproken een oogje in het zeil op de kermis en moet zo af in actie komen. Kippenvel

En dat deed Niels. Hij beloofde de jongen zijn best te doen om het geld terug te halen. De vrouw stond op dat moment nog op op de kermis op een automaat te spelen. "Ik heb haar gevraagd om naar een rustige plek te gaan om een ander te bespreken. Daar heb ik haar met kippenvel op mijn armen het verhaal van de jongen voorgehouden", zegt Niels. De vrouw ontkende in eerste instantie. "Toen ik haar vertelde dat op het kermisterrein overal beveiligingscamera's hangen en ik alles in het werk zou stellen om de twintig euro terug te krijgen, ging ze overstag. Ze haalde het briefje van twintig euro uit haar tas." "Ongelooflijk! Hoe laag kun je als volwassen vrouw zijn tegen een klein kind. Dat heb ik ook tegen de bewuste vrouw gezegd." De vrouw is door de politie van het kermisterrein gestuurd. Kort daarna kwam de moeder van de jongen op de kermis. "Ze doet geen aangifte en was tevreden over de afhandeling", schrijft Niels.