Huis met rieten dak uitgebrand, vuur slaat over op ander huis

In Werkendam woedde donderdagmiddag brand in een huis met een rieten dak. Het huis brandde volledig uit. De brand sloeg over naar een tegenovergelegen huis, dat ernstig beschadigd raakte.

Ron Vorstermans Geschreven door

Bij de brand zijn ontploffingen gehoord. Dit zijn mogelijk gasflessen die in het pand aanwezig zijn, meldt de brandweer. Op beelden op Twitter is te zien dat er veel rook vrijkwam bij de brand. De brandweer was met veel materiaal aanwezig om het vuur te doven. Rond zes uur was er geen vuur meer te zien.