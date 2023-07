Vlaggen en solidariteitsclubjes: dit doen de Brabantse Regenbooggemeenten

Veel Brabantse gemeenten hangen tijdens Coming Out Day, Paarse Vrijdag of Roze maandag de regenboogvlag uit. Zeven gemeenten in Brabant zijn officiële Regenbooggemeenten, die zich hard maken voor de acceptatie van homo's, lesbiennes, biseksuelen, transgenders en andere mensen uit de regenbooggemeenschap. Maar wat houdt het eigenlijk in en levert het ook iets op voor die mensen?

Nederland telt 56 Regenbooggemeenten, waarvan zeven in Brabant: Tilburg

Breda

Helmond

Roosendaal

Den Bosch

Oss

Eindhoven Zij ondertekenden een verklaring van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Tot en met 2026 krijgen ze van het Rijk ieder jaar 20.000 euro om hun eigen 'regenboogbeleid' uit te voeren. Omroep Brabant vroeg alle Brabantse gemeenten hoe zij zich inzetten voor homo's, lesbiennes, biseksuelen en transgenders. Waar geven Regenbooggemeenten die 20.000 euro aan uit? Hoe zit het met de gemeenten die geen 'Regenbooggemeente' zijn? Regenboogbeleid

Regenbooggemeente Den Bosch geeft jaarlijks 85.750 euro uit aan regenboogbeleid. Zo investeert de gemeente onder meer in de zichtbaarheid, denk aan regenboogvlaggen en kunstwerken. Ook wordt er geld gestoken in jaarlijkse bijeenkomsten, voorlichting voor sporttrainers, docenten en zorgprofessionals en een meldpunt voor straatintimidatie. Ook Roosendaal wil de zichtbaarheid en veiligheid van haar roze inwoners vergroten. Jaarlijks geven ze hier zo'n 70.000 euro aan uit. Zo helpen ze het opzetten van Gender Sexuality Alliances op scholen. Dat zijn clubjes van leerlingen en docenten die opkomen voor jonge homo's, lesbiennes, biseksuelen en transgenders op hun school. De gemeente organiseert een programma rondom Coming Out Day en werkt samen met belangenorganisaties. Volgens de gemeente Roosendaal heeft het beleid effect. "Inwoners zeggen dat ze zich meer thuis voelen en dat ze zich ook meer herkennen in de stad", zegt een woordvoerder. "Op scholen krijgen leerlingen steeds meer ruimte om zich openlijk te uiten zoals ze zich voelen. Maar ook volwassenen geven aan dat ze heel blij zijn dat we het hele jaar verbinding maken met elkaar en werken aan een betere situatie." Hij maakt daarbij de vergelijking met een aantal jaar geleden. "In 2018 konden we alleen de regenboogvlag hijsen en lag dat nog heel gevoelig. Nu zijn de betrokkenheid en initiatieven uitgegroeid over de stad en blijven we groeien." Zelfverklaarde Regenbooggemeenten

Het Rijk heeft de 56 grotere gemeenten gevraagd om officiële Regenbooggemeenten te worden. Een aantal kleinere gemeenten heeft zichzelf tot Regenbooggemeente uitgeroepen maar krijgt geen subsidie. Dat zijn onder meer Halderberge, Hilvarenbeek en Oisterwijk. Waarom kiezen ze daarvoor? Een woordvoerder van Hilvarenbeek: "De gemeenteraad heeft onze gemeente in 2020 uitgeroepen tot Regenbooggemeente omdat zij het belangrijk vinden om te staan voor een open en respectvolle samenleving, waarin iedereen kan meedoen en iedereen vrij is om te zijn wie hij of zij is." Halderberge heeft een werkgroep met inwoners die zich onder andere gaat buigen over de acceptatie van homo's, lesbiennes, biseksuelen en transgenders. "Daarom hebben we onszelf uitgeroepen tot Regenbooggemeente." Weigering regenboogvlag

De meeste Brabantse gemeenten zijn geen Regenbooggemeenten, maar dat betekent niet dat ze stilzitten. Bijna alle gemeenten geven aan dat ze bezig zijn met het thema. Zo werkt Bergen op Zoom samen met belangenorganisaties als het COC. De gemeente Geldrop-Mierlo kwam eerder dit jaar in opspraak omdat ze geen regenboogvlag wilde uitsteken nadat voetbalhooligans een vlag hadden vernield bij het COC in Eindhoven. Andere gemeenten deden dat wel. Daarop besloten drie vrouwen een regenboog op de stoep van het gemeentehuis, maar die werd al snel verwijderd. De gemeente liet destijds weten dat ze dat altijd doet als dat zonder toestemming gebeurt. Op de vragen van Omroep Brabant antwoordt de gemeente dat ze meehelpt bij het organiseren van het jaarlijkse evenement Geldrops Pride.