Politie lost waarschuwingsschot bij aanhouding

Bij de arrestatie van een 52-jarige Tilburger heeft de politie een waarschuwingsschot gelost. Ook is de verdachte getaserd in het Wilhelminapark in Tilburg. Dit gebeurde omdat hij weigerde mee te werken aan zijn arrestatie. Hij is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht.

De man stond gesignaleerd wegens bedreiging met een vuurwapen. Hij wilde niet luisteren naar de politie en reikte verschillende keren naar zijn broekzakken. Daarop besloten de politiemensen hun wapens te trekken en hem opnieuw een paar keer te waarschuwen. Toen de verdachte nog niet wilde meewerken, loste een agent een schot. De verdachte ging weer met zijn hand naar zijn broekzak, waarop de andere agent hem taserde. Daarna is hij aangehouden. Of de verdachte ook een (vuur)wapen bij zich had, is onduidelijk. De politie wilde daar niets over te zeggen.